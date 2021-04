(Adnkronos) – Sta scatenando polemiche una campagna pubblicitaria commissionata dall’Università di Lovanio (Leuven), in Belgio, per promuovere corsi di lingua italiana. “Così non ordinerai più una ‘ndrangheta per dolce”, è lo slogan riportato sui manifesti che campeggiano in queste ore per le strade di Bruxelles e dintorni.