Belgio, Svizzera e Australia, Cgie: Cresce la rete dei giovani italiani nel mondo

Ad un anno esatto dal Seminario di Palermo, che ha riunito 115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo per una tre giorni di confronto e progettualità, l’elenco delle opportunità nate da questa iniziativa voluta dal Consiglio generale degli italiani all’estero continua a crescere. Associazioni di giovani italiani sono nate ufficialmente in Belgio, Svizzera, in Australia e altre ne nasceranno nei prossimi mesi. La pagina Instagram @giovanitalianinelmondo continua a fare emergere le storie dei tanti giovani italiani che vivono e lavorano all’estero. Dall’ecoprogetto “Piantala!” alle più recenti raccolte di fondi e di competenze che dalla Francia a Bruxelles a New York hanno visto coinvolti i delegati nell’emergenza Covid, “la prospettiva di una rete globale di giovani – spiega il Cgie in una nota – assume oggi un’importanza strategica ancora più essenziale per il nostro Paese”. Prova ne è anche l’adesione di svariati delegati alla campagna #standuptogether, ideata da Your Italian Hub di Letizia Airos con Pasquale Diaferia, che li vede al fianco di personalità come John Turturro o Dacia Maraini, per lanciare un messaggio di speranza e di futuro. Le collaborazioni intavolate con l’Espresso, Radio3, Rai Italia, “testimoniano un’attenzione che finalmente, oltre la retorica, si apre a possibilità concrete. Il collegamento ancora attuale con le Istituzioni siciliane è la prova che eventi come questi, se ben collegati al sistema istituzionale, portano frutti duraturi”, come per esempio il protocollo d’intesa tra il Cgie e l’Ersu”.

“E’ con questo spirito dinamico e concreto – continua la nota del Cgie -che ci apprestiamo a celebrare questo primo anno”. Sulla pagina www.facebook.com/seminario.palermo si susseguiranno videomessaggi dei ragazzi e delle persone che li hanno sostenuti (dal Segretario Generale Michele Schiavone al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal Ministro Luigi Maria Vignali ai consiglieri della Commissione VII del Cgie, presieduta da Maria Chiara Prodi). Il gran finale è previsto su questa stessa pagina Facebook domenica alle ore 21, con la diffusione del documentario realizzato da Pierfrancesco Lidonni e Danny Biancardi durante quei tre giorni che hanno dato la parola sia alla nuova emigrazione, sia a esponenti delle seconde, terze e quarte generazioni. “Punto di forza del Seminario, infatti – sottolinea il Cgie – è stato saldare le comunità dell’emigrazione tradizionale con la nuova emigrazione, rinnovando il ruolo delle rappresentanze istituzionali che, soprattutto in questi frangenti di emergenza, hanno potuto così intercettare le opportunità (di competenze, di capacità, economiche) realmente in campo”. A fronte del rinvio della Conferenza Stato Regioni Province Autonome Cgie e delle elezioni dei Comites e del Cgie, eventi nei quali la rete si era già impegnata attivamente, “un questionario approfondito – si legge nella nota – è stato lanciato per affrontare insieme nuovi obiettivi per gli anni a venire, a partire da una piattaforma che possa essere punto di riferimento per le informazioni ufficiali e per gli spunti utili per chi vuole restare legato al nostro paese mettendo a frutto anche le nuove radici nel paese di residenza”.

“La prospettiva dei delegati, ma chiaramente anche di chi li accompagna in questo percorso – spiega il Cgie – è quella di non lasciare cadere la preziosa eredità dell’emigrazione storica, ma di interpretare la missione di impegno e di servizio della nuova generazione: sappiamo che ce ne sarà bisogno per lo sviluppo culturale, economico e sociale del nostro Paese e del suo protagonismo nel mondo. E rispondiamo ‘presente'”. “Il cammino della rete dei giovani, che dall’aprile del 2019 si ritrova almeno una volta al mese per videoconferenza – conclude il Cgie – proseguirà quindi con coraggio, facendo fronte a tutti gli imprevisti che la Storia ci sta mettendo di fronte, con l’energia, l’entusiasmo e la nuova idea di Italia che le nuove generazioni portano in dote”.