Belgio, terapia cellulare: accordo tra Bone Therapeutics e l’italiana Rigenerand

La societa’ biotech Bone Therapeutics, ha firmato un accordo di collaborazione con l’azienda italiana Rigenerand per percorrere nuove strade nella terapia cellulare. L’obiettivo e’ di stabilire una collaborazione nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, ma anche nei processi di produzione, al fine di ampliare il portfolio prodotti della Bone Therapeutics. Si tratta della prima partnership di questo tipo per l’azienda nel Bioparco di Charleroi. Rigenerand, situata a Modena, produce medicinali per applicazioni in terapia cellulare, principalmente in medicina rigenerativa e oncologia. L’azienda belga dispone attualmente di due trattamenti in studi clinici, uno dei quali, Allob, e’ una piattaforma di terapia con cellule ossee allogeniche.

Inoltre, Bone Therapeutics ha ricevuto un finanziamento di 0,6 milioni di euro dalla Regione Vallona per la ricerca e i primi passi preparatori per lo sviluppo clinico di BT-20, un nuovo prodotto allogenico pronto all’uso per una terapia cellulare che potrebbe combattere la sindrome da stress respiratorio acuto, spesso osservata nei casi gravi di Covid-19. “Le CSM potrebbero avere un significativo impatto positivo sulla cura di malattie delle ossa e della cartilagine, del fegato, malattie cardiovascolari e autoimmuni”, ha detto Miguel Forte, CEO di Bones Therapeutics. La collaborazione fra le due aziende mira quindi a impiegare l’esperienza dell’azienda italiana per ampliare l’attuale portfolio di prodotti, in particolare nelle patologie infiammatorie.