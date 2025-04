“Bella Davvero” è il nuovo singolo di Ultimo

Milano, 18 apr. (askanews) – Fuori oggi, venerdì 18 aprile, in radio e in digitale Bella Davvero, il nuovo singolo di Ultimo, prodotto da Juli, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe.

L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui social: “Bella Davvero” è il titolo della mia nuova canzone che uscirà venerdì 18 aprile – commenta Ultimo – “Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri Bella Davvero”.

E in chiusura un commento relativo a una delle immagini pubblicate: “P.S. di questa foto ne riparleremo”, andando a stuzzicare non poco l’attenzione dei fan. Una frase che, riletta qualche giorno di distanza, sembra rimandare alle ultime immagini presenti nel videoclip.

Il brano punta un occhio di bue sulla forza dei ricordi e sul desiderio di non perdere ciò che è stato, sorretto dal martellante leit motiv “eri bella eri bella eri bella davvero. Accompagnata dal nuovo videoclip girato da YouNuts!, “Bella Davvero” accelera la corsa verso la quarta estate consecutiva che vede Ultimo grande protagonista della stagione live, con Ultimo Stadi 2025 – La favola continuA…, il tour già da record che partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio 2025.