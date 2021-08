Bellezza, a Capri spopola il “self-make up” di Ciro Florio

Si rinnova il successo di “Self Make Up”, il progetto caprese di Ciro Florio, make up artist da oltre trent’anni in pole position nel mondo dello spettacolo. Atteso il grande consenso ottenuto per l’alta professionalità sua e dell’intero staff nell’ultima edizione di Ischia Global & Music Fest e nel programma televisivo “Felicità” in onda su Rai 2, Ciro Florio, in partnership con Mariella Esposito, caprese doc, contitolare dell’Hotel Gatto Bianco di Capri, anche quest’ anno accoglie per tutto il periodo estivo, nella “ Ciro Florio make up zone” allestita all’interno dello spazio “Beauty & Health” dell’esclusivo albergo, situato nel cuore dell’isola azzurra, il gotha in rosa del turismo caprese, da esponenti dello show-biz nazionale ed internazionale a donne in carriera nel mondo dell’impresa e delle professioni.

L’appuntamento con il mago del make up Ciro Florio con il maquillage “fai da te” è fissato ogni pomeriggio a partire dalle ore 16. In uno spazio curato nei minimi dettagli al fine di offrire ogni confort, Ciro Florio si prodiga puntualmente a tenere una sorta di “masterclass del trucco” trasmettendo alle numerose clienti tutti i segreti del mestiere per avere un’immagine del volto gradevole, evergreen, celando quanto più possibile ogni imperfezione o segno impietoso di invecchiamento senza dover ricorrere all’utilizzo di un bisturi. Il format “Self make up”, by Ciro Florio e Mariella Esposito è un progetto ambizioso già ben consolidato a Capri ma destinato in tempi brevi ad essere attivato anche in altre località d’èlite.