Bellezza, Miss Mondo: eletta la prima semifinalista nazionale e la miss Suessola 2018

Eletta Miss Suessola e la prima semifinalista nazionale campana di Miss Mondo nell’ambito dell’evento “San Felice Art Festival”, organizzato dalla Pro Loco di Cancello Scalo guidata da Alfonso Nuzzo e dall’associazione “Donare è… amore” della presidente Pina Pascarella, grazie ad alcuni partner, fra cui Banca Mediolanum, studio Legale Francesco Sgambato, Parrucchieri Famosi di Antonio Lista, centro revisioni soc. coop. arl srl ed impresa edile Pam dei fratelli Pascarella. Una serata all’insegna delle stelle con la distribuzione di ben otto fasce, assegnate dalla giuria in cui erano presenti, professionisti, imprenditori, le ultime due Miss Suessola, Federica Delle Cave e Federica Musti, e tre ragazze già finaliste nazionali di Miss Mondo, Antonia Delle Cave, Erika Lamberti e Roberta Di Lorenzo.

“Miss Mondo – spiega Pina Pascarella, persona molto attiva nel sociale – è stata la chiusura di quattro giornate di eventi prestigiosi con un enorme successo di pubblico; sono soddisfatta anche perché abbiamo abbinato Miss Suessola a Miss Mondo, la scelta della giuria è stata difficile visto che le ragazze erano tutte belle, mi preme ringraziare di cuore tutte le persone che hanno collaborato per organizzare la manifestazione”. Il pubblico presente in piazza Castra Marcelli è stato deliziato dagli ospiti Gennaro Calabrese, comico de I Made in Sud, Flavio Zerella e Roberta Mercurio di Temptation Island e Federica Raimo, cantante di The Voice of Italy.

La fascia di Miss Suessola, noto concorso locale giunto alla sua 28^ edizione, è andata ad Anastasia Violante, 21 anni, residente a Pomigliano d’Arco, altezza 175 cm, taglia 38, la quale sarà protagonista del calendario dell’anno 2019 della Proloco, che promuove i luoghi della Valle di Suessola; Miss “Donare è… amore” è Angela De Lucia, 25enne di Cervino, in provincia di Caserta (180 cm, taglia 42); la miss Web Agricola di Miss Mondo, scelta direttamente dai navigatori di internet, è la 19enne Maria Luisa Mascolo, proveniente dalla lontana Orsara di Puglia; la prima semifinalista di Miss Mondo è, invece, Adele Sammartino, 23enne di Pompei (altezza 175, taglia 40), prossima laureata in psicologia, che si definisce dinamica, ama molto il suo fidanzato Giovanni, lo sport e la moda, emozionatissima nel momento del trionfo, in cui riesce a dire poche parole: “contentissima di poter rappresentare la Campania a Gallipoli, spero che mi supporterete, partecipo ai concorsi per soddisfazione personale”. Seconda classificata la napoletana Roberta Rotondo (21 anni, 175 cm di altezza, taglia 40, fascia Miss Vitalitys); terzo posto per Krystin Soares, 21 anni di Pozzuoli (175 cm, taglia 38), quarta (Miss Gil Cagnè) la romena Jonela Teodescu di Foggia (17 anni, 175 cm, taglia 38), quinto posto (Miss Caroli Hotels) per Silvia Allocca 17 anni di Brusciano (175 cm, taglia 38). Intanto, domenica prossima subito di nuovo in passerella per Miss Mondo, infatti è in programma un’altra tappa del tour 2018-2019 a S. Agata de’ Goti, nella centralissima piazza Tiziano Della Ratta, organizzata per la parte tecnica dall’Ag Production di Giuseppe Puzio.