Bellinzona accoglie l’ambasciatore Shihting Wang

La svizzera Bellinzona ha stimolato la curiosità cinese, tanto che l’ambasciatore Shihting Wang ha deciso di organizzare una visita di cortesia all’ombra dei Castelli a margine dei suoi impegni al WEF di Davos. L’ambasciatore è stato accolto questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco Mario Branda, dal vicesindaco Simone Gianini, dal segretario Philippe Bernasconi e dal direttore del settore comunicazione e relazioni istituzionali Reto Malandrini. Un’occasione per conoscere e far conoscere la storia della Città, l’importanza in termini di posti di lavoro dell’amministrazione cantonale e delle Officine. Ma non solo, perché sono stati illustrati anche gli assi strategici principali della Turrita: il settore della ricerca biomedica e le sue ricadute, inclusa la realizzazione del nuovo ospedale.