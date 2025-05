Belve, Massimo Ferrero manda Francesca Fagnani in tilt

(Adnkronos) –

Massimo Ferrero manda in tilt Francesca Fagnani a Belve nella puntata del 27 maggio. L’imprenditore, ex presidente della Sampdoria, mette a dura prova la conduttrice, che deve fermarsi più volte per riprendere fiato dopo le risposte dell’ospite ‘frizzante’. La situazione ‘deraglia’ quando Fagnani riferisce a Ferrero una frase detta dall’allenatore Marco Giampaolo.

“Sono rancoroso come un dio del Vecchio Testamento? Se ero un dio mica stavo qua… L’ha letta da qualche parte, non ha tutta st’intelligenza st’omo”, dice Ferrero, innescando “la ridarella” della conduttrice, che deve impegnarsi per riprendere il controllo della situazione. “Siamo alla decima domanda, ne devo fare 90…”, dice la giornalista.



“Sono un riccio, se mi dai fastidio ti pungo. Sono cattivissimo? Non è vero, è una cazzata. Dietro parlano male, davanti si inchinano… Io non sono furbo, sono intelligente. I furbi sono i ‘piottari’ che vogliono fregare 100 lire, un cappuccino… Io punto più in alto”, dice Ferrero.

L’intervista prosegue a strappi, tra accelerazioni e frenate: “Detesto la sobrietà? Ma che vordì? Io c’ho la terza elementare, Francè… Ho una risata cimiteriale? Famme grattà, il cimitero… Ho fatto il ballerino di tip tap, se vuoi faccio un’esibizione: chiami la produzione, mi fai dà 10 sacchi e lo faccio…”. “Che fatica…”, sospira Fagnani, che nel corso della chiacchierata surreale viene chiamata “Ferragni” dall’ospite: “Mi chiamo Fagnani…”. Le domande sulla parentesi della Sampdoria precedono il rush finale: “I tifosi mi odiavano? E’ vero. Sono stato ingenuo, sono arrivato e ho detto che l’inno faceva schifo… Du’ cojoni…”. Fagnani tiene duro: “Sono provatissima”.