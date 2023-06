“Bene Primario”, Carmine Nardone presenta a San Giorgio la Molara il suo ultimo libro

di Antonietta Fragnito

“Se la terra non può essere lavorata da tutti, può essere amata da tutti“. È questo l’obiettivo cardine ed etico insito nel libro “Bene Primario” di Carmine Nardone, presentato a San Giorgio la Molara il 16 giugno scorso presso l’Auditorium nella pinacoteca comunale. Questo importante evento è andato ad aggiungersi alle due recenti mostre fotografiche di Nicola Ciletti e di Claudio Barontini inaugurate poco tempo fa nella stessa location e in esposizione tuttora e per tutto il periodo estivo. La carrellata di opere fotografiche di gran pregio artistico sta dando molta visibilità al piccolo Comune ospitante, già noto per la bellezza paesaggistica e per la produzione di generi agro alimentari unici e genuini. Il cammino dell’apertura a tali viatici di bellezza a San Giorgio la Molara è in fieri. La programmazione e la regia delle diverse proposte culturali sono merito del direttore artistico Giuseppe Leone, molto attivo e presente in questa bella sfida locale promossa a tutto campo. Proprio l’artista di Buonalbergo, in apertura, ha sottolineato l’importanza delle varie iniziative finora messe in campo. A seguire, anche il presidente della Comunità montana Zaccaria Spina ha espresso plauso per l’evidente fermento in in atto, auspicando un fattivo coordinamento con i paesi limitrofi. Nello spazio del suo intervento, il sindaco Nicola De Vizio ha argomentato sulla necessità della salvaguardia dell’ ambiente, sull’ importanza della valorizzazione e dello sviluppo delle sane pratiche produttive tramandate o innovative. Ha poi spiegato come il territorio di San Giorgio ancora salubre, sia caratterizzato in positivo geograficamente, grazie alla presenza di montagne, colline e pianura. Situazione strutturale questa che consente una coltivazione ricca e variegata. Il primo Cittadino ha poi ceduto la parola a Carmine Nardone, già Presidente della Provincia di Benevento negli anni scorsi e figura di spicco della politica campana. L’ esauriente e dettagliata relazione espressa dall’ Autore sul suo volume ha toccato i punti salienti e drammatici della situazione ambientale dei nostri giorni, avvalorandoli con preoccupanti riferimenti statistici. Il libro presentato è un excursus sapiente e ragionato della storia del Pianeta, delle offese inferte all’ecosistema a seguito di comportamenti umani sconsiderati e talvolta criminali. Ne consegue che bisogna ricercare nuovi modelli di riqualificazione ambientale e sistemi produttivi più compatibili, compensativi e non sottrattivi. Con questo lavoro letterario il presidente Nardone oltre a denunciare le problematiche reali che ci investono e minacciano, ha ipotizzato e, in alcuni casi, sviluppato idee strategiche fattibili, anche attingendo ad esperienze poste in essere in diverse parti del mondo. Questo per per cercare di incidere sulla situazione complessiva che stiamo vivendo purtroppo già emergenziale. Il libro “Bene primario” dunque è la narrazione obiettiva ed esaustiva dello stato preoccupante in cui versa il nostro Pianeta e delle conseguenze disastrose che ne possono derivare. Questa importante pubblicazione si caratterizza soprattutto per il suo taglio scientifico, per i dati oggettivi rilevati, le ricerche, le comparazioni che sono strumenti importanti per affrontare al meglio le problematiche ecologiche evidenziate. Dopo la dotta relazione di Carmine Nardone, è stato offerto ai presenti uno spazio di intrattenimento gioioso con l’esibizione di tre bravi attori di teatro: Eduarda Iscaro, Ivan Campanelli, Margherita Mirra.

Canti popolari, intrecciati a racconti rurali del nostro recente passato, hanno risuonato nella bella location dell’Auditorium di San Giorgio la Molara. Lo spettacolo ha reso palpabile uno spaccato bellissimo del modus vivendi, degli usi e soprattutto della fatica del vivere della gente contadina del nostro recente passato. Forte è stato il coinvolgimento degli spettatori durante tutto il tempo ricreativo, in quanto la parola immediata ed efficace dei nostri predecessori è viva in noi, è nelle storie di uomini e donne che hanno costruito le loro esistenze su piccole zolle di terra.