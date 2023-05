Bene scudetto alla Squadra ma quando quello alla Città?

di Ermanno Corsi

Vince o perde, Napoli è sempre un problema, o un caso, che diventa morbosamente nazionale. La festa per il primato in classifica è stata organizzata con una mobilitazione “come mai si era vista prima”. Per poco non si è “simulata” anche una “improvvisa” eruzione “azzurra” del Vesuvio. Ecco, si è subito pensato, come d’abitudine in questa Città si va oltre misura, alternando depressione profonda e travolgente euforia. Così nella “maledetta notte” quando la squadra è stata travolta, a Fuorigrotta, dal milanista demonio rosso nero. Oppure quando la Salernitana ha fatto lo sgambetto inchiodando gli azzurri a uno sciagurato pareggio. Poi la sfolgorante rinascita a Udine. Tutto il cielo partenopeo si è tinto d’azzurro. Terzo scudetto nell’arco di 37 anni.

REAZIONI SCOMPOSTE e VERGOGNOSE. L’euforia della vittoria sui campi di calcio, non ha impedito ad alcune parti di opinione pubblica di esprimere commenti velenosi. Ma come, tanta baldoria in una Città così piena di problemi? Per tre attenti osservatori, protagonisti della vita culturale e politica, si è trattato di odio nei confronti di una Città e di un popolo. ”Non sopportano -affermano Maurizio De Giovanni, Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo- che si possa essere felici e orgogliosi della squadra di calcio della propria Città”. Destinatari soprattutto “I tifosi organizzati” di altre squadre concorrenti e sconfitte. Dai bergamaschi la sorprendente uscita “ci fai schifo Pulcinella”. Ma la nostra Maschera -replicano De Giovanni, Quagliariello e Ruotolo- vince ugualmente e, come al solito, col suo sorriso “beffardo e canzonatorio”. Appare incauto anche Paolo Mieli quando dice che nella prima notte dello scudetto “si è festeggiato con le pistole” (il 26enne colpito a morte nella zona della Ferrovia). Uno degli episodi più aberranti sul litorale domiziano: la foto di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno striscione con la scritta “tu sei napoletana, noi no!”. Il volto della giovanissima vittima del nazismo per deridere i tifosi napoletani.

LA FESTA E I PROBLEMI. Più di un milione di persone per strada, maxi isola pedonale per controllare l’ordine pubblico, monumenti blindati per prevenire vandalismi e danni irreparabili, quando accanite tifoserie tracimano nel delirio. La condivisione di un entusiasmo senza freni non esclude tuttavia di pensare a che troveremo dopo che l’“azzurro sipario” sarà calato e riemergeranno i bioritmi della abitudinaria quotidianità. ”Cosa manca -si chiede Alfonso Ruffo- a questo pezzo di paradiso perché si possa trasferire ad altri ambiti della società la stessa formula che ha fatto vincere lo scudetto?”. Si potrebbe rispondere che a Napoli c’è molto stadio trionfante ma troppo malandati il Comune, la Città Metropolitana e la Regione. Sarebbe proprio il caso, auspica Titti Marrone, che i napoletani “sentissero quel senso di appartenenza per ben altre cose e non solo per calcio e tifo”.

POLITICA SOTTO ACCUSA. Dal 1986 a oggi 3 scudetti. Nell’arco dei 37 anni, a Palazzo san Giacomo si sono alternati 11 Sindaci (da Carlo D’Amato all’attuale Gaetano Manfredi, e due Commissari di Governo). Alla Regione 8 Presidenti (da Antonio Fantini a Vincenzo De Luca che smania per il terzo mandato), ognuno dei quali ha preferito chiamarsi Governatore anziché Presidente. A ogni scudetto il sogno di una grande “svolta sociale”. Per nostra fortuna la speranza è dura a morire.

RIPARTIRE DA TRE. La tradizione dice che è un numero perfetto. Nel nuovo cammino che intraprendiamo, ci accompagnano le tre date emblematiche e temporalmente a noi vicine. Il 25 aprile, giorno della Liberazione, ci ha insegnato che, patrioti o partigiani, siamo tutti italiani. Il Primo Maggio ci ha fatto capire che il lavoro non va “celebrato” ma “praticato” e che “a ciascuno il suo”: ai Sindacati la storica festa in piazza San Giovanni a Roma; al Governo, con la premier Meloni e i ministri, l’aula di Palazzo Chigi. Il 4 maggio ci induce ad auspicare che, al più presto, lo scudetto venga meritato, insieme, dallo stadio di Fuorigrotta e da Palazzo san Giacomo, Squadra e Città. Un bel connubio di calcio e politica. Tre date da memorizzare. ”Io ricomincio da tre”, diceva Massimo Troise. E non senza giocosa ironia il filosofo Aldo Masullo chiosava: ”Sì, ma è necessario che ciascuno di noi ricominci da sé”.