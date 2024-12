Benedetta Craveri nel Cda dell’Istituto italiano per gli studi storici

Benedetta Craveri, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, è stata nominata membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto italiano per gli studi storici fondato da Benedetto Croce nel 1946.

Critica letteraria, saggista e scrittrice, Benedetta Craveri è considerata una delle massime francesiste italiane. Accademica dei Lincei, già professore di Lingua e letteratura francese all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, ha dedicato i suoi studi alla letteratura francese del XVII e XVIII secolo, alla civiltà della conversazione e al ruolo che vi hanno esercitato le donne, alla letteratura epistolare e memorialistica. Per i suoi libri, pubblicati dalla casa editrice Adelphi e tradotti nelle principali lingue europee, ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti, tra i quali il prestigioso Prix mondial Cino del Duca, conferitole dall’Académie Française. È membro della giuria del Prix Chateaubriand La Vallé aux Loup, del Prix du Grand Mémorial de Ajaccio e del Prix Guizot. Le sono stati conferiti il riconoscimento di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e di Officier des Arts et des Lettres della Repubblica francese.