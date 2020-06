Benedetta Paravia vice presidente Aepi (Associazioni europee professionisti e imprese)

L’Assemblea nazionale della Confederazione delle Associazioni europee di professionisti ed imprese (Aepi) e il Consiglio direttivo, su proposta del presidente Mino Dinoi, ha nominato Benedetta Paravia vice presidente nazionale con delega all’Internazionalizzazione. La Confederazione Aepi, nata poco più di un anno fa, ha al suo interno 31 associazioni datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di più di 330mila imprese e 12mila professionisti. Pochi giorni fa Aepi era presente alla cerimonia per la sottoscrizione del Patto per l’Export, convocata dal Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, per il rilancio del Made in Italy. “Data l’esperienza in campo internazionale, la professionalità e la sensibilità di Benedetta Paravia, sono convinto che l’accettazione di questo suo nuovo incarico sia per la Confederazione un valore aggiunto e la partenza all’ azione in ambito internazionale al servizio delle micro imprese e dei professionisti”, dichiara Dinoi. “Sono lieta di continuare a contribuire allo sviluppo ed alla promozione del Sistema Italia. E ringrazio il Presidente e l’Assemblea per la chiarezza delle idee ed obiettivi”, conclude Paravia.

Imprenditrice, autrice e produttrice italiana, Benedetta Paravia è advisor delle missioni economiche italiane all’estero. Il suo primo impegno in favore del Sistema Italia fu nel 2005 quando, presso Fiera Milano Congressi Center, ha diretto ed organizzato il primo Forum Economico tra Italia ed Emirati Arabi Uniti su incarico del Ministero dell’Economia emiratense.