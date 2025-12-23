Benedetta Riccio brinda al Natale nel suo store e lancia le palette Essential Eyeshadows

Venerdì 19 dicembre, dalle ore 11:00 alle 20:00, Benedetta Riccio, make-up artist italiana, imprenditrice e formatrice, ha accolto clienti, amici e influencer nel suo store in Vicoletto Belledonne a Chiaia 17, nel cuore di Napoli, per un brindisi pre-natalizio.

Durante la giornata è stata presentata la nuova linea di palette Essential Eyeshadows, con due proposte:

Arabian Gold, per chi ama uno sguardo intenso e deciso, è composta da un trio di ombretti nei toni caldi del marrone, nero e oro. Perfetta per look sofisticati ed eleganti, è ideale per le serate delle feste natalizie.

Rose Bouquet, pensata per chi preferisce la delicatezza e la naturalezza, presenta tre tonalità rosate: rosa baby delicato, rosa intenso e rosa shimmer, che donano uno sguardo fresco e luminoso.

Entrambe le palette sono state progettate pensando alla praticità: compatte, facili da portare in borsa o in viaggio, dotate di specchietto e pennello.

Tra gli ospiti presenti, le conduttrici televisive Veronica Maya e Barbara Petrillo, la dott.ssa Elena Aceto Di Capriglia di Miamo, la giornalista Adelaide Caiazzo “Fashion Dea”, la giornalista Annapaola Merone del Corriere della Sera, insieme a numerose clienti affezionate e influencer del settore beauty come Ginevra Boscaino, Lidia Esposito, Rossellina D’Antuono e Sara Correale.

“Questo evento è stato il nostro modo di celebrare la bellezza e l’arrivo delle feste insieme alle persone che ogni giorno ci sostengono,” ha dichiarato Benedetta Riccio. “Le nuove palette Essential Eyeshadows rappresentano la nostra filosofia: bellezza, praticità e qualità.”