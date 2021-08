Benedetta Rostan al vertice dell’Istituto Degni di Torre del Greco. Subentra a Rossella Di Matteo

Dopo 6 anni, c’è un cambio al vertice all’Istituto Degni di Torre del Greco: Rossella Di Matteo viene designata a svolgere il ruolo di Dirigente scolastica in un nuovo Istituto. Al Degni arriva Benedetta Rostan. Vincenzo Aucella, presidente di Assocoral, ha dato il benvenuto, a nome di tutta l’associazione alla Benedetta Rostan, con un incontro per presentarle l’Istituto ed i vari progetti svolti negli ultimi anni insieme all’associazione di categoria, con un omaggio simbolico, un corno in corallo. “Alla dottoressa Rostan – si legge in una nota -, il Presidente ha garantito tutto il supporto e la collaborazione, nel segno della continuità, per raggiungere sempre più alti obiettivi, per il bene dell’Istituto, degli studenti che lo frequentano, di una tradizione che da più di 200 anni ci rende riconoscibili in tutto il mondo”.

“A Rossella Di Matteo – prosegue il comunicato di Assocoral – va il merito di aver avvicinato l’ex Istituto D’Arte al tessuto produttivo e commerciale della città, ed aver reso “viva” la scuola con una serie di progetti ed iniziative, che l’hanno portata al prestigioso riconoscimento di “Indirizzo Raro”, e non solo. Ha “aperto”, infatti, le porte del Museo del Corallo e del Cammeo (presente all’interno dell’Istituto), sia alla città ma soprattutto ai tanti turisti che ogni anno lo visitano.