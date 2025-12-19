Benedetto Croce per bambini: la leggenda del coccodrillo di Castelnuovo chiude la rassegna

Sabato 20 dicembre si chiude a Palazzo Filomarino la rassegna Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce con “Il coccodrillo di Castelnuovo”, da Storie e leggende napoletane, un incontro dedicato ai bambini (prenotazione obbligatoria qui) L’iniziativa è organizzata da Casa del Contemporaneo, centro di produzione teatrale, in collaborazione con l’Istituto italiano per gli studi storici.

Sostenuta dal Ministero della Cultura nell’ambito del Progetto speciale art. 44 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 ss.mm., la rassegna è inserita nel programma Napoli 2500.

Percorsi guidati, introduzioni storiche e reading attoriali per un pubblico di età e formazione diverse: un format di successo che intreccia saperi storici e performance artistiche, ideato per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico di Napoli attraverso le opere di Benedetto Croce.

Animate dalle voci di Luca Iervolino, Loredana Piedimonte, Rosario Sparno, Manuela Mandracchia, Fabio Cocifoglia, Francesca De Nicolais e Fabiana Fazio, le parole di uno dei protagonisti della cultura italiana ed europea del Novecento rivivono nei loro luoghi, introdotte dagli studiosi – storici, filosofi e italianisti – legati alla vita dell’Istituto: Marco Diamanti, Nunzio Ruggiero, Girolamo Imbruglia, Maria Rascaglia, Marco Viscardi, Giulia Beccaria e Giorgio Volpe.

In una delle parti più suggestive di quell’“angolo di Napoli” tanto caro a Croce, nel cuore del patrimonio Unesco, gli aspetti artistici di Palazzo Filomarino della Rocca, gioiello architettonico del decumano inferiore risalente all’età angioina, si svelano nel percorso curato dagli operatori didattici de Le Nuvole – teatro arte scienza.

Al secondo piano, nei saloni frequentati nel Settecento da Giambattista Vico, attraverso il racconto delle bibliotecarie si ripercorrono la genesi della scuola fondata da Croce e la storia del ricchissimo patrimonio librario dell’Istituto italiano per gli studi storici.

Nel corso della rassegna sono stati proposti: