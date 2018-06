Beneficenza, ritorna Buonissimi 2018: la solidarietà a braccetto col gusto

“Questa città ha ampiamente dimostrato, già l’anno scorso, di voler bene ad Open e a Buonissimi. Non abbiamo bisogno di stuzzicare il loro palato per ottenere una donazione, ma possiamo sicuramente coccolare tutte queste persone che da sempre ci sostengono in tutti i modi e in tutte le nostre iniziative dedicando loro una serata esclusiva in cui ci saranno tutti gli ingredienti, dal buon cibo alla buona musica.

L’anno scorso abbiamo esordito festeggiando anche un grande successo: oltre 58mila euro. Ovviamente quest’anno ci auguriamo di superare la cifra così da destinare più fondi al progetto di ricerca legato allo sviluppo della biopsia liquida per la cura dei bambini con Neuroblastoma”.

Ha aperto così la conferenza stampa di presentazione di Buonissimi la presidente dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Open Onlus, Annamaria Alfani, la quale – assieme ad un importante parterre – ha dato il via ufficialmente al conto alla rovescia per la seconda edizione di Buonissimi.

Nel Salone del Gonfalone a Salerno, infatti, sono intervenuti anche il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Sociali, Nino Savastano, il dottor Mario Capasso, ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Maria Marinelli per la Fondazione Giuseppe Marinelli.

“Siamo riconoscenti alle Onlus impegnate in questo progetto”, ha sottolineato Vincenzo Napoli, “che svolgono una funzione sociale alta, dobbiamo tutti contribuire affinché la ricerca non venga lasciata sola, i risultati nel campo oncologico sono confortanti”.

In programma il prossimo 18 giugno – a partire dalle ore 20:30 – presso Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul mare (SA), l’evento di beneficienza è sostenuto dalla Fondazione Pino Daniele Trust Onlus e dalla Fondazione Marinelli.

Durante l’edizione 2017 sono stati raccolti 58 mila euro, grazie ad oltre 100 artigiani del gusto, stavolta un altro piccolo esercito realizzerà una serata unica in nome del progetto di ricerca in oncologia pediatrica della Open Onlus.

Il fil rouge, anche quest’anno, sarà il buon cibo, accompagnato dalla musica della Compagnia di Canto Popolare, del Rock Fun Show di Marco Biondi (from Pop New Tv) e Pf Colombi da Radio Virgin e dalla preziosa presenza di un ambasciatore come lo speaker di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo.

“Per noi che organizziamo l’evento, Buonissimi è diventato il leitmotiv di una buona parte dell’anno. Coordinare e far sì che sia sempre all’altezza delle aspettative degli ospiti, degli chef e dei produttori è sempre una bella sfida. Quest’anno si è voluto dare il tema del “Mediterraneo che unisce” coinvolgendo le eccellenze delle regioni Puglia e Sicilia che con entusiasmo hanno risposto al nostro invito”, hanno raccontato le coordinatrici di Buonissimi, Paola Pignataro e Silvana Tortorella.

Un tema importante, dunque, e di grande respiro quello del Mediterraneo, inteso come culla di sapori, odori e gusti condivisi e condivisibili. Un tema che strizza l’occhio alla “cucina del benessere”, ovvero a quell’approccio che guarda al cibo come un’opportunità in più per star bene.

