“Benefit Competition”, tappa a Brindisi: candidature entro il 27 gennaio

Si chiama Benefit Competition la prima competizione nazionale dedicata alle società benefit. L’iniziativa, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, è volta a valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali che hanno abbracciato il modello delle società benefit, dimostrando come sia possibile coniugare risultati economici, sostenibilità sociale e ambientale e impatto positivo sul territorio.

Articolata in cinque tappe territoriali, la competizione prevede ad ogni tappa la partecipazione di progetti selezionati che espongono una presentazione dei propri lavori dinanzi ad una giuria qualificata composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder locali. La prima tappa si è svolta a Milano il 21 novembre 2025, la seconda si terrà nella sede di Brindisi della Camera di commercio di Brindisi-Taranto il 12 marzo 2026.

Le imprese e startup provenienti da tutta Italia, che hanno già adottato o intendono adottare la forma giuridica ‘società benefit’, possono inviare le proprie candidature per partecipare alla tappa brindisina entro il 23 gennaio 2026 tramite l’apposito form di iscrizione. L’accesso alla competizione prevede una prima fase di selezione da parte del comitato di valutazione nominato dal MIMIT, che individuerà le dieci imprese finaliste dell’evento di Brindisi, in base ai progetti presentati. Nel corso dell’evento in Puglia, dopo la sessione di presentazione, saranno decretate da una giuria territoriale le tre iniziative vincitrici. Queste imprese finaliste parteciperanno, insieme alle imprese vincitrici delle altre tappe territoriali (tre per ogni tappa) all’evento finale nazionale.

Regolamento e form di iscrizione all’indirizzo: https://www.mimit.gov.it/it/ benefit/competition.