Benessere degli animali, Legambiente premia l’Asl Napoli 1: Bene la gestione dei costi e l’organizzazione

Il servizio veterinario della Asl Napoli 1 Centro è stato premiato da Legambiente nell’ambito dell’iniziativa Festambiente – Progetto “Animali in città” per quanto svolto in merito alla prevenzione del randagismo e al benessere animale. L’Asl è così rientrata le tre aziende sanitarie premiate in Italia. Grande risalto è stato dato, si legge in una nota, “all’ottima gestione dei costi risultando il territorio con la spesa procapite più bassa in Italia per la gestione del fenomeno, espressione di un ottimo sistema organizzativo”. Il premio ha evidenziato “la qualità delle azioni messe in campo dal Dipartimento di Prevenzione a cui afferisce l’Area Veterinaria diretta da Marina Pompameo direttrice anche del Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria. “Delegati al ritiro del premio dalla Direzione Strategica della Asl, i veterinari Anna Maria Di Maggio e Egidio Ursi che sono intervenuti mettendo in risalto l’ottimo operato del Presidio Ospedaliero Veterinario nonché del Centro di Recupero per gli Animali Selvatici della Asl NA 1 Centro e del Centro di accoglienza di proprietà del Comune di Napoli ” La Collina di Argo” gestito e diretto dall’ Area Veterinaria Aziendale che, grazie a protocolli e procedure virtuose di gestione dei cani ricoverati, ha raggiunto percentuali di adozione dei cani randagi ricoverati superiori all’85%, contribuendo ulteriormente a migliorare la gestione del randagismo”, sottolinea la nota.