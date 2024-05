Benetton: Claudio Sforza sarà il nuovo Ad, guiderà il rilancio del gruppo

Milano, 28 mag. (askanews) – Claudio Sforza “sulla base di un curriculum vitae che lo ha visto transitare da molte tra le più importanti aziende italiane, si annuncia ora alla guida di Benetton group, per gestire la riorganizzazione e il rilancio del business”. Sarà dunque lui l’amministratore delegato del gruppo tessile di Ponzano Veneto che uscirà dall’assemblea del prossimo 18 giugno. Il manager prenderà il posto dell’attuale AD Massimo Renon, in uscita dopo lo scontro, emerso dall’intervista rilasciata al Corriere, col presidente esecutivo Luciano Benetton, sulla gestione manageriale. Il nome arriva nel giorno del consiglio di amministrazione che ha certificato all’unanimità il rosso di bilancio del gruppo per 230 milioni.

Sforza, il cui ultimo incarico è in Astaldi, è laureato in Economia e commercio alla Sapienza di Roma. Il suo percorso professionale inizia nell’area amministrativa e finance di Pfizer. Successivamente ha sviluppato la sua carriera nel mondo delle telecomunicazioni, con ruoli a crescente responsabilità in Italcable, Iritel, Netscalibur, dove assume il ruolo di direttore generale, per approdare poi in IT Net, come Ceo. In Wind ha guidato la divisione commerciale, sia per le grandi che per le piccole-medie aziende.

Ha trascorso, in seguito, altri otto anni in Poste come chief financial officer, guidando inoltre la controllata Postel fino al 2011. E’ stato successivamente Ceo di Gamenet. E’ stato infine Procuratore per la gestione e liquidazione degli asset del Patrimonio Destinato di Astaldi.

Mlo