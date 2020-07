Benevento, 67 mln per la variante alla Statale 212: sopralluogo di Regione e Anas a San Marco dei Cavoti

Una strada a scorrimento veloce per collegare il Sannio alla provincia di Foggia. Un investimento di oltre 67 milioni di euro e tempi di realizzazione per l’opera che comprende due viadotti e una galleria naturale, fissati all’estate 2022. La variante di San Marco dei Cavoti alle strade statali 212 e 369 è stata avviata mentre l’Italia era ferma per l’emergenza Covid. Sono state realizzate alcune opere propedeutiche allo scavo della galleria e per l’irreggimentazione delle acque in alcuni punti. “Il cantiere id oggi è un segnale per una ripresa economica del Mezzogiorno – spiega l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini – ma è anche la realizzazione di un corridoio importante che collega Campania e Puglia, con la direttrice Foggia-Campobasso”. Il tratto è lungo 2,6 chilometri, prevede una carreggiata di 10,5 metri di larghezza a due corsie con banchine laterali. “Ma è in corso la progettazione del secondo stralcio – spiega Simonini – che si va a collegare con strada di 21 chilometri già ammodernata e in prosecuzione abbiamo il second lotto in fase progettazione che arriverà a collegarsi con la Statale 17”. La nuova strada pronta per l’estate 2022 consentirà quindi collegamenti più rapidi tra i comuni dell’Alta Valle del Fortore e il capoluogo di Benevento. Sarà un importante by pass per il centro abitato di San Marco dei Cavoti.



De Luca: Le opere pubbliche sono un calvario. Ricorsi al Tar un’arma di ricatto

“È una giornata importante che testimonia l’impegno della Regione per uno sviluppo delle aree interne. Servono reti infrastrutturali e banda larga – ha spiegato il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca -, sono il presupposto per uno sviluppo straordinario che vogliamo realizzare. Quest’opera ha un grande valore simbolico: un’Italia che riparte, una Campania che riparte e crea lavoro”. “In Italia le opere pubbliche sono un calvario – ha continuato -, non sono un atto amministrativo ma un atto di eroismo. La semplificazione di cui abbiamo bisogno è una semplificazione radicale, bisogna intervenire con la spada, prima, durante e dopo le gare. E poi c’è un problema decisivo sottovalutato in Italia, quello dei ricorsi al Tar. È un’abitudine presentare ricorso al Tar da parte di chi non ha vinto – ha proseguito De Luca – spesso per ragioni ricattatorie, per dare fastidio a chi ha vinto o per strappare una quota di lavoro. In questo senso dobbiamo adottare metodi europei: si può fare ricorso e avere ragione, ma l’opera pubblica deve andare avanti. Abbiamo deciso di attuare il sistema aeroportuale regionale: unire l’aeroporto di Capodichino con quello di Salerno-Costa d’Amalfi, tuttavia in quest’ultimo c’è un piccolo terreno abbandonato e nel momento dell’esproprio il ricorso al Tar è andato a bloccare un lavoro da 200milioni di euro”.