Benevento, al via le Sannio Valley Masterclass: primo incontro dedicato a Java

Parte da Sannio Valley il nuovo percorso “Masterclass”, iniziativa formativa pensata per rafforzare le competenze tecnologiche del territorio attraverso una proposta specialistica e avanzata. Il primo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 18, nella sede di via Tiengo 15 a Benevento.

L’obiettivo dichiarato è superare la formazione generalista per puntare su percorsi verticali, rivolti a professionisti e profili tecnici interessati ad approfondire le principali tecnologie digitali. Il progetto si propone di creare una comunità locale di competenze che condivida conoscenze, collaborazione ed etica digitale, con l’intento di favorire lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sannio Valley ribadisce una linea già tracciata fin dalla sua fondazione: contribuire alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione nel Sud Italia, fondato su conoscenza, apertura e sostenibilità.

Il primo appuntamento dedicato a Java

Il debutto del ciclo è dedicato a Java, linguaggio di programmazione che nel 2026 compie trent’anni. Nato come piattaforma proprietaria e poi evoluto in ecosistema open source, Java mantiene un ruolo centrale nello sviluppo software contemporaneo.

Nel programma dell’incontro si affronterà anche l’evoluzione del linguaggio in ambito Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione all’utilizzo in contesti enterprise, all’integrazione con servizi cloud, pipeline dati, modelli di machine learning e generative AI. L’attenzione sarà rivolta allo sviluppo di applicazioni AI-ready in scenari che richiedono scalabilità, sicurezza e integrazione con sistemi aziendali.

Talk tecnico e networking

La struttura dell’evento prevede un talk tecnico dalle 15 alle 17, seguito da un’ora di networking tra i partecipanti. Il confronto diretto rappresenta un elemento centrale del format, con l’intento di favorire relazioni tra professionisti, sviluppatori, studenti avanzati e imprese del territorio.

Il relatore e i partner

Relatore dell’incontro sarà Carmine Di Gregorio, consulente informatico e fondatore di Marano Tech BV. Si occupa di trasformazione digitale con competenze in sistemi, infrastrutture e sicurezza, operando all’intersezione tra tecnologia e organizzazione dei processi.

L’iniziativa è sostenuta da LILiS – Laboratorio per l’Informatica Libera Sannita, Informatici Senza Frontiere e dall’Iti Lucarelli di Benevento.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link indicato dagli organizzatori:

https://rcj17l.short.gy/masterclass_20260221