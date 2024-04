Benevento apre una Finestra sulla Danza: al via il Festival di Primavera

di Massimiliano Craus

Giornata Internazionale della Danza 2024 all’insegna della cultura di danza, soprattutto nelle idee e nella concretezza di Carmen Castiello. La direttrice artistica del Balletto di Benevento, infatti, anche stavolta ha lasciato il segno con una tre-giorni speciale nel capoluogo sannita realizzando ex novo una biblioteca della danza per le nuove generazioni danzanti. Come raccontato e soprattutto raccomandato dalle eminenti figure coreutiche nazionali, i giovani talenti non devono fissare la sola tecnica della danza ma, al contrario, partire dalla teoria e dalla storia della danza per poter essere vere donne e veri uomini di cultura di danza. E proprio su queste premesse nasce il “Festival di Primavera” con “Una Finestra sulla Danza” in scena a Benevento, nella quinta edizione di un festival che si configura come uno spazio di dialogo tra la danza e la cultura a 360’, un’occasione di approfondimento critico per approcciare con creatività e poliedricità alla disciplina e all’arte coreutica. Il festival coniugherà la dimensione della tecnica della danza, attraverso lo studio pratico e l’esperienza concreta e laboratoriale dedicata a tutti i danzatori nonché alla dimensione culturale attraverso occasioni di confronto e dibattiti dedicati alla danza del Novecento.

Si partirà sabato 27 aprile alle 18 con letture condivise in collaborazione con l’associazione “Nati per leggere Campania”. Alle 19,30 si passerà all’inaugurazione della piccola biblioteca della danza, composta da circa 270 libri del mondo del balletto ed una collezione di 250 VHS e 190 DVD dei grandi balletti classici e del repertorio della compagnia Balletto di Benevento con un annesso archivio storico intitolata ad Anna Pavlova, una delle ballerine più famose del mondo vissuta agli inizi del XX secolo, diventata poi celebre per la sua grande leggerezza e la grazia delle sue interpretazioni. Seguirà l’incontro “La Modern Dance: nuova danza per nuove donne” con l’introduzione di Carmen Castiello, proprio una delle donne più in vista del panorama coreutico del territorio. Direttrice della Compagnia del Balletto di Benevento, Carmen Castiello insiste da anni a stanare le risorse artistiche e culturali del suo territorio per farle emergere o, comunque, farle diventare consapevoli e strutturate per potersi affermare con dignità e competenze acquisite solo ed esclusivamente dalla cultura di danza. Accanto a lei Maria Venuso, docente di Storia della danza e del Mimo all’Università degli Studi di Napoli Federico II con la moderazione di Rossella Del Prete, saggista e docente presso l’Università degli Sudi del Sannio. Come di consueto non mancherà l’accompagnamento al piano di Denis Marian Mustata e Clara Tontoli. Domenica 28 aprile si passerà alla danza in scena dalle 15 alle 16 con la lezione di danza classica tenuta da Odette Marucci, solista del Teatro dell’Opera del Cairo mentre dalle 16 alle 17:30 sarà la volta della lezione di pas de deux tenuta da Hassan Eltabie, primo ballerino del Teatro dell’Opera del Cairo ancora con Odette Marucci.

In chiusura, dalle 17,30 alle 19, il laboratorio di improvvisazione e composizione della danza tenuto da Francesca Grimieri, laureata presso l’Accademia di Danza di Roma. Infine lunedì 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, si festeggerà il compleanno di Jean-Georges Noverre, il vero fondatore del balletto sin dal Settecento, con il pomeriggio danzante “I bambini e la sala di danza”, in scena dalle 16 alle 17:30 con attività interattive dedicate ai più piccoli quali lezioni aperte, laboratori interattivi, mini spettacoli di balletti di repertorio e letture dedicate al magico mondo della danza. Per maggiori info o prenotazioni contattare i seguenti recapiti telefonici 08241664343, 3932527328