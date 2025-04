Benevento celebra l’Appia week con “Pedalando sulle colline beneventane”

E’ programmata a Benevento nei giorni del 26 e del 27 aprile l’iniziativa “Pedalando sulle colline beneventane III° edizione” organizzata nell’ambito dell’APPIA week, evento nazionale volto a promuovere e valorizzare la via Appia “Regina Viarum”.

L’iniziativa nasce con l’idea di promuovere in ambito Nazionale e Internazionale tutte le meraviglie che l’Appia offre e offrirà per i visitatori e per le comunità toccate dall’arteria.

Dal 21 al 27 Aprile lungo il percorso dell’Appia, una staffetta trasporterà il simbolo dell’Appia, la “Colonna Romana” in un tragitto che da Roma porta a Brindisi e ritorno.

1200 km percorsi attraversando 4 regioni, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, generando lungo il tragitto entusiasmo e micro eventi supportati dalle comunità, proloco, associazioni ed enti locali che coinvolgeranno migliaia di persone.

Il percorso si concluderà a Benevento nelle giornate conclusive in programma il 26 e 27, giornate strutturate secondo il seguente programma:

Sabato 26 Aprile 2025 – Benevento

Ore 17:00 – Arrivo dei cicloturisti da Roma al Ponte Leproso

Accoglienza in forma sobria: sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del Santo Padre. Non sono previste esibizioni artistiche. Il gruppo sarà accompagnato in percorso guidato in corteo dal Ponte Leproso all’Arco di Traiano attraverso il centro storico della città di Benevento.

Domenica 27 Aprile 2025 – Benevento e territorio limitrofo

Ore 07:45 – Raduno in Piazza Roma di cicloturisti, camminatori e turisti

Inizio iscrizioni per cicloturisti e camminatori

Ore 08:30 – Partenza camminatori sul percorso dell’Appia Antica

Ore 08:45 – Partenza della cicloturistica “Pedalando sulle colline Beneventane – 3ª edizione”

Percorso panoramico verso Ponte Appiano

Ore 09:00 – Apertura Arena Sportiva Multidisciplinare in Piazza Roma (posticipata dal sabato

pomeriggio) Attività gratuite e dimostrative:

* Karate * Atletica * Fitness * Pallavolo * Rotellistica * Ciclismo

Ore 10:00 – Visita guidata sulla Via Appia Antica (con minivan)

A cura del Touring Club Italiano e succursale Touring Agenzia Viaggi Rotolando Verso Sud

Ore 11:00 – Ristoro presso Ponte Appiano

Saluti istituzionali dei Sindaci di Apice, Calvi e San Giorgio del Sannio

Ore 11:00 – Arrivo dei ciclisti provenienti dalla Puglia via Appia Antica

Ore 11:45 – Ripartenza dei cicloturisti per Benevento

Ore 12:30 – Chiusura dell’Arena Sportiva

Ore 13:00 – Arrivo all’Arco di Traiano

Ore 13:30 – Pranzo in Piazza Roma a cura di Coldiretti e Campagna Amica (su prenotazione)

Ore 15:00 – Premiazioni ciclisti e camminatori – Consegna riconoscimenti

Ore 15:30 – Chiusura ufficiale della manifestazione

Info e Prenotazioni

Camminatori (percorso trekking):

Emilio: +39 339 772 1387

Roberto: +39 347 889 6433

Percorsi cicloturistici (sabato e domenica):

Giosuè: +39 338 8567 924

Nicola: +39 346 2404 363

Giuseppe: +39 335 6073 700

Prenotazioni a cura della Succursale Touring di Benevento – Agenzia Rotolando Verso Sud

Via G. B. Perasso 7, Benevento

☎ 0824 29499 | ✉ enzo@rotolandoversosud.it