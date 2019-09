Benevento, cinesi in città: Pronti a investire. Confindustria: Grande opportunità

Un gruppo di investitori dell’azienda cinese Tji Innova Engineering & Technology che produce auto elettriche è stato a Benevento per avere una prima interlocuzione con le istituzioni locali, visitare l’area industriale di ponte Valentino, approfondire alcune questioni afferenti l’investimento che l’azienda è interessata a mettere in campo ed esaminare i principali indicatori economici territoriali utili per concludere l’operazione. Il programma di investimenti prevedrebbe la realizzazione di uno stabilimento di 300mila metri quadrati di cui 100mila coperti per progettare e costruire macchine oltre che per sviluppare importanti progetti di ricerca da realizzare con partner pubblici e privati. L’operazione a regime potrebbe creare circa 300 posti di lavoro.

“La visita della Tji a Benevento è una grande opportunità che l’intera filiera istituzionale ha cercato di cogliere – spiega Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento – Abbiamo messo a punto con la collaborazione di tutti gli attori oggi coinvolti, una importante operazione di marketing territoriale che mette in luce le potenzialità di un’area geografica che per quanto piccola, presenta una serie di fattori che giocano un ruolo decisivo nelle scelte localizzative industriali. La provincia di Benevento è un territorio strategico per attrarre nuovi investimenti. Si colloca al centro del triangolo industriale automobilistico di Fca Melfi, Pomigliano, Cassino e dispone di aree industriali a costi contenuti. Può, inoltre, contare sulla presenza di giovani altamente qualificati e soprattutto dispone di un ambiente socio economico favorevole. Benevento, pur rappresentando la più piccola provincia della Campania viene considerata un territorio particolarmente attrattivo anche per la vicinanza ai principali snodi logistici regionali oltre che per le agevolazioni attualmente utilizzabili in particolare su alcune aree industriali del territorio”. All’incontro ristretto realizzato in Confindustria Benevento erano presenti l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il sindaco Clemente Mastella, il presidente del Consorzio Asi di Benevento Luigi Barone, il presidente della Provincia Antonio Di Maria, il rettore designato della Unisannio, Gerardo Canfora, il presidente del Consorzio Marea Gianpaolo Varchetta, il presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini, il Ceo di Sapa Group spa Antonio Affinita e alcuni centri di ricerca. Subito dopo la presentazione avvenuta in Confindustria Benevento i rappresentanti della TJI hanno visitato l’area industriale di Ponte Valentino e poi si sono recati presso il Grand Hotel Telese per un pranzo di lavoro che ha consentito un ulteriore approfondimento di quanto visionato in giornata.