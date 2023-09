Benevento, ecco la nuova squadra di Lombardi per rilanciare la Rete Museale

“Subito al lavoro per preparare al meglio la visita del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della presidente della Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Christillin, in programma rispettivamente il 30 settembre ed il 6 ottobre prossimo a Benevento”.

Lo ha detto il Presidente della Provincia di Benevento, dottor Nino Lombardi, salutando ufficialmente l’arrivo del nuovo Responsabile del Servizio rete Museale della Provincia di Benevento dottor Alfonso Pacilio.

Oltre a Lombardi, a salutare Pacilio, erano presenti anche i dirigenti dell’Amministrazione provinciale Nicola Boccalone, Angelo Giordano, Salvatore Minicozzi, Giancarlo Corsano e Maria Luisa Dovetto, l’intero staff del Presidente della Provincia, l’avvocato Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita) con tutto il personale in servizio e che per tutto il mese di agosto e per l’intera durata della manifestazione “Benevento Città Spettacolo” ha garantito, senza interruzioni, l’apertura della rete museale presa d’assalto da numerosi turisti.

“L’esposizione a Roma dei nostri preziosi reperti egizi – ha poi aggiunto Lombardi – continua a suscitare interesse e curiosità di migliaia di turisti che ‘invadono’ la Capitale. Per questo dobbiamo impegnarci al massimo per ottenere al più presto il riconoscimento del Museo anche per Benevento”.