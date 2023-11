Benevento Food Festival, nel Sannio 3 giorni da gustare

“Per tre giorni Benevento diventa la capitale delle eccellenze enogastronomiche del Sannio. Una vetrina che contribuisce alla crescita attrattiva di turisti in città, l’unica realtà della provincia di Benevento che fa registrare una crescita nel settore del turismo”. L’annuncio del sindaco di Benevento Clemente Mastella in occasione della prima edizione del “Benevento Food Festival” (BFF), promosso dalle associazioni “Sannitamania” e “Il Sannita” con il patrocinio del Comune di Benevento. Mastella prima del taglio del nastro ha effettuato anche il giro inaugurale, assieme a giornalisti e consiglieri comunali, sulla “Grand Roue 34”, tra le più grandi ruote panoramiche europee, che fungerà da attrattore del villaggio delle eccellenze gastronomiche in esposizione in piazza Risorgimento.