Benevento Futuridea, ecco il Manifesto sui paesaggi nascosti della Campania

Si è tenuto nella sede di Futuridea a Benevento il dibattito sui paesaggi nascosti della Campania. L’ evento ha registrato un grande successo di partecipazione e qualità delle proposte. Dopo i saluti di Erasmo Mortaruolo, vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, che ha ribadito l’importanza del lavoro di Futuridea in questi anni sulla valorizzazione del Paesaggio, Carmine Nardone, presidente di Futuridea e membro di fresca nomina dell’ Osservatorio regionale sul Paesaggio, ha introdotto i lavori. “Le bellezze nascoste del Ppaesaggio – ha spiegato Nardone – sono la naturale prosecuzione del lavoro già avviato in questi anni”. Si è voluto arricchire quanto già elaborato con il contributo straordinario di fotografi ed artisti, grazie soprattutto a quello del professor Giuseppe Leone, tra gli intervenuti di ieri. “Le collaborazioni fotografiche rappresentano una importantissima occasione di valorizzazione per il Sannio e le aree interne” ha affermato Leone. SHanno poi preso la parola il fotografo Salvatore Di Vilio, cha ha presentato il suo lavoro sul Paesaggio Sentimentale, l’architetto Luigi Salierno, che ha mostrato le sue suggestive fotografie sui paesaggi storici, e Mario Pedicini, giornalista e divulgatore, che sta lavorando sugli agromosaici vegetali e sui belvederi naturali. E’ intervenuto quindi Cosimo Petretti, del Circolo Fotografico Sannita, che ha presentato il Calendario Immagini del Sannio Rurale 2020, giunto alla XXIX Edizione. Per la Regione Campania è intervenuto Giampaolo Parente, dirigente Uod Servizio territoriale provinciale di Benevento dell’assessorato Agricoltura, che si è soffermato sulle iniziative e i progetti in corso per lo sviluppo di un settore strategico. Le conclusioni sono state affidate ad Antonio Di Gennaro, agronomo, editorialista di Repubblica, anch’ egli appena nominato nell’ Osservatorio Regionale sul Paesaggio. L’ evento è stato organizzato da Futuridea in collaborazione con Regione Campania ed Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento.