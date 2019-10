Benevento, i lavoratori degli ex consorzi dei rifiuti occupano la sala giunta del Comune

I lavoratori degli ex consorzi rifiuti hanno occupato la sala giunta del comune di Benevento. Il motto è “Prima noi”, riferito alla possibilità di trasferire qualcuno dei dipendenti della Samte all’Asia, la società che gestisce pulizia e raccolta rifiuti in città. Intanto, il sindaco Mastella e il presidente della provincia Di Maria sono a Napoli in una riunione con il vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, per discutere dei problemi legati al ciclo di rifiuti e della questione dei dipendenti Samte.