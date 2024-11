Benevento: Il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista alla 33esima edizione del Merano Wine Festival

Ancora un’attività di valorizzazione e promozione del Sannio Consorzio Tutela Vini. Questa volta il Sannio sarà presente alla 33esima edizione del Merano Wine Festival, in programma dall’8 al 12 novembre prossimo, un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della gastronomia di qualità nazionale e internazionale, capace di mettere insieme produttori, visitatori, stampa e operatori del settore di tutto il mondo, in un confronto fatto anche di storia, bellezza e sostenibilità.

Nello spazio esclusivo Casa Sannio sarà possibile degustare e approfondire le particolarità delle varie denominazioni territoriali: Falanghina del Sannio Doc, Aglianico del Taburno DOCG, Sannio Doc e Benevento IGT.

Il prestigioso Kurhaus, capolavoro in stile liberty costruito da Josef Czerny nel cuore di Merano, è pronto ad aprire le sue porte per offrire una cornice unica per la scoperta dell’attraente mondo del vino ed enogastronomico.

In questo scenario, il Sannio Consorzio Tutela Vini presenterà in Casa Sannio le sue risorse culturali, i vini e i prodotti tipici, la cucina del territorio e la pizza tradizionale napoletana.

“Contiamo molto su questo appuntamento in terra altoatesina – afferma Libero Rillo, Presidente del consorzio sannita – perché siamo convinti delle potenzialità di una manifestazione in crescita nel mondo del wine&food. E, ancora una volta, continueremo nella nostra opera di far conoscere con maggiore attenzione, attraverso degustazioni, narrazioni e presentazioni, tutti i nostri prodotti.

“Nei giorni 9, 10 e 11 novembre – aggiunge -, confermando e arricchendo la formula adottata nelle precedenti edizioni, oltre ai nostri vini, per completare la nostra proposta di territorio, in Casa Sannio presenteremo le migliori produzioni gastronomiche sannite, con il supporto dello chef Daniele Luongo, mentre, solo nella giornata di sabato 9 si potranno degustare anche la pizza napoletana preparata da Gino Sorbillo in abbinamento alla Falanghina del Sannio DOC”.

Casa Sannio, un’accogliente tensostruttura di 72 metri quadrati, sarà collocata davanti all’ingresso del Kurhaus, nel centro storico di Merano (Corso delle Libertà).

Per il Sannio Consorzio Tutela Vini, quindi, un nuovo impegno per promuovere a livello nazionale e internazionale le risorse di un territorio vitivinicolo in continuo cambiamento, una terra che ha i colori, i profumi e i sapori della sua storia millenaria.