Benevento in serie A, Floriano Panza: Opportunità straordinaria per promuovere il marchio Sannio

“La prima giornata con l’Inter e la seconda con la Sampdoria ci fanno sognare ed emozionare, ma soprattutto rafforzano il nostro orgoglio sannita! Una opportunità straordinaria per promuovere e valorizzare anche il brand Sannio e le eccellenze del nostro territorio in tutta Italia”. E’ il commento di Floriano Panza, candidato alle prossime elezioni regionali, in programma il 20 e 21 settembre 2020, con la lista Fare Democratico – Popolari., dopo la presentaione del calendario della stagione 2020-21. Si parte, infatti, con Benevento-Inter (posticipata) e Sampdoria-Benevento. “Un percorso nel quale le Città del Vino sannite dovranno essere protagoniste, scendendo in campo con il Benevento Calcio e la maglietta giallorossa – continuato Panza -. Alla squadra, a mister Filippo Inzaghi ed al presidente Oreste Vigorito, il mio più sincero ed affettuoso in bocca al lupo!

Ai nostri tifosi – costretti a fare un sacrificio per colpa di questo maledetto virus e per amore della nostra terra – l’invito al rispetto del distanziamento sociale e all’obbligo della mascherina per poter tornare al più presto a riempire il Vigorito e ad urlare insieme forza Benevento!”.