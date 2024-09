Benevento: la Falanghina del Sannio DOC sarà il vino ufficiale del premio “Tre Spicchi” Gambero Rosso

Ancora un evento con il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista. Sarà, infatti, sponsor ufficiale della presentazione della guida “Pizzerie d’Italia” 2025 e del premio “Tre Spicchi” Gambero Rosso.

La manifestazione si terrà oggi a Napoli presso la Mostra d’Oltremare – Palazzo Dei Congressi, Viale John Fitzgerald Kennedy e, durante la premiazione, il Sannio Consorzio tutela Vini consegnerà una targa premio a tutti i maestri pizzaioli premiati “Tre spicchi”.

Inoltre, la Falanghina del Sannio DOC sarà il vino ufficiale della premiazione e del momento di degustazione post conferenza stampa, degustazione a cura dei premiati tra premi speciali.

Un ottimo risultato, quindi, per il progetto “Pizza e Falanghina del Sannio DOC: insieme con gusto”, avviato nel 2015 dal Sannio Consorzio Tutela Vini e presentato per la prima volta a Verona, in occasione della 49° edizione del Salone internazionale del vino e dei distillati, e proseguito dal 2018 in collaborazione con Gambero Rosso attraverso la sponsorizzazione della Guida “Pizzerie d’Italia”.

L’idea è quella di creare un interessante percorso emozionale, con i vini Falanghina del Sannio abbinati con la pizza napoletana, uno dei prodotti gastronomici che più identifica la Campania. Con l’intento anche di far conoscere le peculiarità di un vino bianco che si contraddistingue soprattutto per le sue eccelse capacità di abbinamento a tavola, nella convinzione che proprio i vini ottenuti da uve falanghina rappresentano una validissima proposta di associazione con un prodotto tipico e di qualità come la pizza napoletana, per un’unione vincente di due prodotti identitari e di successo della Campania.

Il tutto per contribuire a una maggiore conoscenza e incrementare il consumo in abbinamento delle varie versioni di Falanghina del Sannio Doc, la prima e più conosciuta denominazione della Campania.

Il Sannio Consorzio Tutela Vini, costituito il 5 febbraio 1999 ai sensi della Legge 164 del 1992 e del D.M. 256 del 1997, oggi conta oltre 1300 soci diretti suddivisi tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori. Riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. del 18/05/2005 (G.U. serie speciale n. 123 del 28/05/2005), svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi e la vigilanza, relativi alla DOCG Aglianico del Taburno, alle DOC Falanghina del Sannio e Sannio, e alla IGP Benevento o Beneventano, ai sensi dell’art. 41, comma 1 e comma 4 della L. 238/2016.

Resta da segnalare che il Sannio Consorzio Tutela Vini, ai sensi della L.238/2016, ha le seguenti percentuali di rappresentatività delle produzioni a DO e IGP tutelate (anno di riferimento 2022 – Ente di Certificazione Agroqualità): Aglianico del Taburno DOCG DOP – 96,23%, Sannio DOC DOP – 95,69%, Falanghina del Sannio DOP – 88,12 %, Benevento o Beneventano IGP – 69,66 %.