Come da consolidata tradizione, anche quest’anno l’Associazione Stampa Sannita, presieduta da Giovanni Fuccio, organizza una Santa Messa in occasione della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio, alle ore 18, nella Chiesa di San Gennaro (Piazzale Carducci, 1 – Rione Mellusi) ed il sacro rito sarà officiato da monsignor Pasquale Maria Mainolfi. La funzione religiosa sarà celebrata anche in suffragio dei giornalisti scomparsi.