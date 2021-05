Benevento, lavoro per 157 percettori del Reddito di cittadinanza. Mastella: Nessuno come noi

“Siamo la prima città d’Italia che utilizzerà, in maniera massiccia, i percettori del Reddito di Cittadinanza, in tutto 157, che lavoreranno nelle varie strutture comunali. Dalla cultura ai rifiuti, dai servizi demografici a quelli sociali”. Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. “A Roma e Napoli ne utilizzano 34. Torino, Palermo, Firenze, Venezia, nessuno. Nonostante la burocrazia allontani le disponibilità, siamo riusciti dove altri non si sono impegnati, recuperando, a dignità civica, quanti tra i percettori del Reddito vogliono essere partecipi, in solidarietà, con la propria comunità”, conclude Lo Mastella.