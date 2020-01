Unisannio, Mattarella inaugura l’anno accademico. Manfredi: Investiremo sugli atenei delle aree interne

E’ terminata la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Benevento. Il Capo dello Stato dopo aver presenziato all’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 dell’università degli Studi del Sannio, ha concluso la sua visita nel capoluogo sannita all’Arco di Traiano. Ad accoglierlo tante persone che lo hanno applaudito. In mattinata Sergio Mattarella ha visitato la chiesa e il chiostro di Santa Lucia, patrimonio dell’Unesco dove ha salutato anche i ragazzi della scuola elementare “Torre” di Benevento e la scuola media IC Santangelo a Sasso.

Dopo la visita a Santa Sofia con il vescovo, Felice Accrocca, il Capo dello Stato si è recato all’Universita’ degli studi del Sannio dove, nell’auditorium Sant’Agostino, ha inaugurato con il ministro della Ricerca, Gaetano Manfredi, l’anno accademico 2019-2020. Ad accogliere Mattarella, il Rettore, Gerardo Canfora, e l’inno nazionale eseguito dai musicisti del Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Alla cerimonia hanno partecipato i Rettori delle Università campane. Nel suo intervento il capo dello Stato si è soffermato sui ritardi economici delle aree interne dove, ha detto,

“si avvertono maggiori difficoltà, o una posizione di svantaggio. Per fortuna i nuovi strumenti digitali consentono di superare questo divario, per questo le istituzioni devono lavorare velocemente per assicurare il rafforzamento degli strumenti digitali che sono decisivi per lo sviluppo economico delle aree interne”. “Pongo un triplice obiettivo – ha aggiunto -: quello di un’università che sia centro di elaborazione di cultura e conoscenza, e quindi di crescita e benessere; un Paese che garantisca l’ambiente; e i diritti, quelli di un mondo che garantisca libertà a tutti, singoli e popoli”. “E’ intenzione del mio ministero attivare un’azione specifica per le università delle aree interne, che rappresentano una specificità del nostro sistema”, ha poi detto il ministro dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica, Gaetano Manfredi. “Il nostro sistema accademico è molto particolare – ha aggiunto – e le università delle aree interne svolgono una funzione fondamentale, aiutano a mantenere la tenuta del tessuto sociale, riescono ad arginare il fenomeno dello spopolamento”.