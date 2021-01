Seguendo una ormai consolidata tradizione anche quest’anno, in occasione della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sarà celebrata a Benevento, per iniziativa dell’Associazione Stampa Sannita, una Santa Messa anche in suffragio dei giornalisti scomparsi. Il rito sarà officiato, domenica 24 gennaio, alle ore 18,30, dall’Arcivescovo Monsignor Felice Accrocca nella Cattedrale di Benevento nell’ovvio “rispetto delle norme anti covid vigenti al momento della celebrazione”.