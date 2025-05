Benevento: Presentazione del libro “50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio”

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 17:30, il Teatro de La Salle di Piazzetta Vari (Arechi II) a Benevento ospiterà la presentazione del libro “50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio” di Antonio Coletta e Roberto Costanzo.

L’evento sarà un’occasione per ripercorrere la storia e l’impatto della Democrazia Cristiana nel territorio sannita attraverso le pagine del volume.

Ad introdurre la presentazione sarà l’Editore Maria Gabriella Fuccio. Seguiranno gli interventi di Clemente Mastella e Giovanni Zarro, ultimi parlamentari della DC sannita, che offriranno le loro testimonianze e riflessioni su questo importante periodo politico.

I coautori del libro, Antonio Coletta e Roberto Costanzo, porteranno il loro saluto e condivideranno il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera.

A coordinare la serata sarà Tommaso Paulucci, ultimo segretario provinciale della DC sannita.

La presentazione è un invito aperto alla cittadinanza per approfondire un capitolo significativo della storia politica locale. L’evento è promosso da Edizioni Realtà Sannita, con il patrocinio della Città di Benevento e in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura “Maggio dei Libri” e la Città Spettacolo.