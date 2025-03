Benevento ricorda Pino Daniele: concerto sold out per la “Yes I Know” Tribute Band

Si terrà venerdì 14 marzo (ore 20.30) nel Teatro San Marco di Benevento l’appuntamento musicale dedicato a Pino Daniele. L’evento dedicato al bluesman napoletano per eccellenza è ormai vicino ad un nuovo sold out annunciano gli organizzatori in una nota. “Il 2025 – si rileva – segna due ricorrenze significative legate a Pino Daniele, uno dei più grandi interpreti della musica italiana: i dieci anni dalla sua scomparsa ei settant’anni dalla sua nascita”. A Benevento, proprio dieci anni fa, si costituiva ufficialmente una band-tributo all’artista napoletano, la “Yes I Know”, con un obiettivo dichiarato: “Preservare e diffondere l’eredità artistica e umana di Pino Daniele, ricordandone il percorso straordinario fatto di musica, emozioni, incontri e un amore sconfinato per la vita”. E proprio per valorizzare il patrimonio musicale e culturale che ha lasciato Pino Daniele, promuovendo le sue idee e il suo messaggio di libertà, autenticità e bellezza, l’Associazione Il Sannita ha fissato la sua prima tappa di appuntamenti musicali del 2025 da proporre al pubblico: il 14 marzo prossimo, infatti, la “Yes I Know” Tribute Band sarà protagonista del concerto. “10 anni senza ‘e te” il titolo scelto per celebrare Pino Daniele in occasione di queste tre ricorrenze: 10 anni dalla sua scomparsa, il suo 70mo compleanno e, infine, il 10mo compleanno della band beneventana legata alla famiglia Salzano. Ed è proprio il maestro Enrico Salzano che si è detto “soddisfatto di questo progetto che seguirà ancora una volta in veste di direttore artistico come già accaduto a dicembre con il grande successo ottenuto dal “Christmas Gospel Show’ “. “Sono felice di essermi calato in questo ruolo così bello, delicato, affascinante e pieno di responsabilità” ha detto il direttore Salzano autore della rubrica “La Musica a Benevento-I Protagonisti” edita da Il Sannio Quotidiano. Raccontare Pino Daniele tra musica, testi, filmati, dichiarazioni non è assolutamente una passeggiata. “Ricordo che la Yes I Know tribute band si è dedicata, nei suoi dieci anni di attività, anche al sociale regalando concerti ai detenuti del Penitenziario di Contrada Capodimonte in collaborazione con la direzione – dottor Gianfranco Marcello – e l’Istituto Alberghiero Le Streghe, ed ancora a sostegno del Complesso Monumentale di San Francesco,e per i degenti dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento oltre alle tante serate istituzionali”. Sul palco saliranno Antonello Palomba piano e voce, Giuseppe Marlon Salzano – basso, contrabbasso elettrico e cori, Alfredo Salzano – Batteria, Jack Corona – Chitarre, mandolino e guitar synth, Sergio Prozzo mandolino, Giovanni Gentile – chitarre, Vilma Racioppi – voce; Antonio Bocchino – Sax ed Enrico Salzano percussioni e direzione artistica.