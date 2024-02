Benevento, rilancio nel segno dell’arte e della cultura: l’associazione DiCo apre il dibattito in città

A distanza di qualche mese dalla sua nascita l’associazione sannita DiCo si presenta ai beneventani (appuntamento sabato 2 marzo, alle ore 10,30, a Palazzo Paolo V in Corso Garibaldi 145) per illustrare gli scopi dell’iniziativa. L’intento dell’associazione – si legge in una nota – è quello di “promuovere confronto, analisi e iniziative con stakeholders e

shareholders del Sannio – cittadini, imprenditori, professionisti, artigiani e chiunque sia

interessato – per comprendere come valorizzare al meglio la città, il territorio, le

persone, le identità e i patrimoni materiali e immateriali presenti, passati e futuri

attraverso progettazione culturale di nuova generazione, arte pubblica e partecipata,

contesti museali e laboratori temporanei, permanenti ed evolutivi dove sperimentare

la potenza dell’arte a beneficio dello sviluppo territoriale”.

Dopo i saluti dal sindaco Clemente Mastella e del presidente della Provincia Nino Lombardi

Ore 10,45 interverranno i soci fondatori dell’associazione: Pellegrino De Santis, presidente e responsabile delle Strategie e Relazioni esterne; Fabrizio D’Aloia, vice presidente e responsabile dei Progetti e delle Strategie per il Digitale; Francesco Cascino, direttore artistico e responsabile dei Progetti di Arte Contemporanea. Sarà poi la volta degli assessori Antonella Tartaglia Polcini (Cultura); Luigi Ambrosone (attività produttive); Attilio Cappa (Turismo); Molly Chiusolo (Urbanistica); e di Pasquale Palmieri, progettista Culturale; Pierpaolo Forte (Università del Sannio); Carlo Mazzone, presidente Sannio Valley.