Benevento, test sierologici gratuiti per gli ultra settantenni

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella rende noto che nei giorni 8, 9 e 10 settembre (dalle ore 9 alle ore 18), nella struttura sportiva Palatedeschi in contrada Santa Colomba, sarà effettuato uno screening sanitario attraverso la somministrazione di test sierologici al fine di accertare la positività al Covid-19. “Al test gratuito – spiega Mastella – potranno sottoporsi tutti i cittadini residenti nel comune di Benevento che abbiano un’età superiore a 70 anni e che pertanto sono considerati soggetti più fragili rispetto ai possibili effetti del contagio. Si tratta di un’iniziativa molto importante alla luce del progressivo aumento dei contagi che si sta registrando anche nel Sannio. Di qui il mio accorato appello alla partecipazione agli ultra 70enni della nostra città che, pur non manifestando sintomi, potrebbero aver comunque contratto il virus e conseguentemente, alla luce delle risultanze del test, potrebbero mettere in atto una profilassi che scongiuri eventuali complicanze”. I cittadini interessati potranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento, di mascherina e scheda anagrafica debitamente compilata, senza alcuna prenotazione, direttamente presso la struttura del Palatedeschi dall’8 al 10 settembre dalle ore 9 alle 18.