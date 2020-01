Benevento, truffa e riciclaggio: dieci arresti e sequestro da 3,7 mln

I militari della Guardia di Finanza di Benevento stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip di Benevento, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura sannita, con la quale è stata disposta l’applicazione di 10 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata i danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. I finanzieri stanno inoltre procedendo all’esecuzione del sequestro per equivalente fino alla concorrenza del valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, nonché del sequestro di diverse società utilizzate per la commissione dei reati ipotizzati nell’ordinanza. I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Procura di Benevento alle 11.30.