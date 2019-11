Benevento, verso la Giornata del costruttore. Ferraro (Ance): Paese fermo, far ripartire le opere

Martedì 12 novembre con inizio alle ore 9 nel Complesso San Vittorino si terrà la Giornata del Costruttore, giunta alla sua IV edizione. “Il Paese è fermo – spiega Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento – la priorità è fare ripartire le opere pubbliche bloccate. Strade, scuole, acquedotti, dighe, raccordi ferroviari, un elenco di opere fondamentali per lo sviluppo dei territori e il benessere dei cittadini. La filiera delle costruzioni è lunghissima ed attiva l’80% dell’economia, sbloccare il settore vuole dire far ripartire l’economia. Servono regole semplici senza deroghe, una sburocratizzazione forte e tempi certi per la realizzazione delle opere. Le imprese e il Paese non possono più aspettare. La quarta giornata del costruttore sarà dedicata alle principali questioni che attanagliano il Paese e non consentono al settore edile e all’intero sistema economico di ripartire e recuperare competitività. Sono circa 749 le opere bloccate che valgono oltre 62 miliardi e 15000 posti di lavoro. Il costo della burocrazia corrisponde a 3 punti percentuali del PIL. Il Paese sta soffrendo da anni il crollo degli investimenti, causa principale delle difficoltà economiche aggravate da pressione fiscale troppo elevata e da margini di redditività inesistenti.

Non è solo la crisi a mettere in ginocchio la nostre imprese ma anche un sistema giudiziario inefficiente e un sistema di norme afflittivo. Le norme esistenti sono troppe e rallentano enormemente i tempi necessari per il regolare svolgimento delle attività d’impresa: oltre 21 provvedimenti normativi per le terre rocce da scavo; 70 disposizioni modificate per il testo unico, oltre 100 gli adempienti e le scadenze sul fronte fiscale. Semplificare, sbloccare e rinnovare sono le parole chiave per poter immaginare una nuova ripartenza e soprattutto per aspirare ad un Futuro senza freni”.

