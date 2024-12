Benevento, via al piano degli immobili pubblici: intesa Comune-Agenzia del Demanio

Firmato ieri dal direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e dal sindaco, Mario Clemente Mastella, il Piano Città degli immobili pubblici di Benevento, uno strumento di pianificazione integrata studiato per offrire ai cittadini servizi più efficienti e immobili pubblici moderni e accessibili in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale e culturale. L’intesa punta a valorizzare gli elementi storico-culturali, ambientali ed economici del territorio e a individuare soluzioni condivise per un utilizzo ottimale degli immobili di proprietà pubblica, anche attraverso forme di partenariato con i privati, all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana del Comune in Benevento. In particolare, il Piano mira a dare nuove funzioni al patrimonio storico-artistico esistente; rafforzare la sicurezza urbana grazie al miglioramento dell’illuminazione pubblica; promuovere iniziative di inclusione sociale e socioassistenziali; favorire la sostenibilità ambientale attraverso la tutela e l’incremento del verde urbano e il rifacimento delle piazze e dei giardini pubblici; ottimizzare l’efficientamento energetico degli immobili pubblici; sviluppare il turismo con percorsi tematici culturali, servizi di accoglienza e nuove tecnologie digitali; incrementare l’offerta universitaria con la creazione di un campus per i giovani e gli studenti nel centro storico della città.

“Il Piano Città degli immobili pubblici di Benevento è volto ad un approccio integrato per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione del patrimonio immobiliare pubblico e il potenziamento dell’offerta universitaria – ha dichiarato Alessandra dal Verme -. Un elemento essenziale dei Piani città degli immobili pubblici è la sinergia tra amministrazioni dello Stato. Insieme al Comune e alle altre Istituzioni del territorio lavoreremo per una Benevento più moderna e attrattiva, innovativa e sostenibile, dove cultura e socialità si coniugano con accessibilità e sviluppo”. “Un dialogo istituzionale costante e costruttivo con l’Agenzia del Demanio conduce oggi alla sottoscrizione di un Piano Città che garantirà investimenti di pregevole caratura e qualità sul patrimonio immobiliare di Benevento e su alcuni siti di eccezionale valore storico e culturale – ha affermato Mastella – Sono particolarmente orgoglioso di questo accordo e della collaborazione avviata con il Demanio che è confermata dalla presenza qui in città del Direttore Alessandra dal Verme. Potrà apprezzare così la peculiare ricchezza del nostro patrimonio storico-artistico. Tra gli altri progetti del Piano città, evidenzio che, in accordo e in sintonia anche con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riqualificheremo l’ex Manifattura Tabacchi, dove potremo avere, con ogni probabilità, un Auditorium di dimensioni importanti che potrà essere una leva preziosa per potenziare il versante del turismo congressuale e garantire un riuso intelligente della struttura“.

Nel Piano Città degli immobili pubblici di Benevento figurano alcune operazioni di razionalizzazione già avviate, come l’intervento sulla ex Caserma Pepicelli, finanziato per circa 40 milioni di euro dall’Agenzia del demanio e 15 milioni con fondi PNRR. L’ex Caserma diventerà entro il 2026 un polo amministrativo innovativo, alla fine di dicembre 2024 è prevista la conclusione dei lavori per la parte del compendio destinato alla Guardia di Finanza. L’iniziativa di riqualificazione, improntata a principi di sostenibilità ambientale, consentirà di azzerare la spesa per locazioni passive con un risparmio per la finanza pubblica di circa un milione di euro all’anno. Interventi di rigenerazione saranno avviati nell’Ex Manifattura Tabacchi attualmente in consegna all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, e il Convitto Nazionale Giannone. L’Agenzia del demanio, il Comune, l’Università del Sannio, l’ADISU e la Provincia lavoreranno in sinergia per individuare le migliori soluzioni e dare loro nuove funzioni – auditorium, mensa universitaria, studentato –aumentarne il potenziale culturale e l’attrattività per i giovani.

Il Comune di Benevento ha individuato un primo pacchetto di immobili da inserire all’interno del Piano Città che comprende La Corte ritrovata, una Nuova luce, l’arco di Traiano, l’Hortus Conclusus, i percorsi della storia, la casa di Jonas, Sheril Unisannio, Palaunisannio, Demm, il complesso San Vittorino e Palazzo Zoppoli, oltre alla stazione di Benevento di proprietà della RFI Rete Ferroviaria Italiana.

Altri immobili di proprietà statale, comunale o di altri enti pubblici potranno essere successivamente integrati nel Piano Città, per la loro valorizzazione anche attraverso forme di partenariato con i privati.