Beni confiscati, a Trentola Ducenta apre il Villaggio sportivo “Campo Libhero”

L’obiettivo è trasformare, per la prima volta in Italia, un’azienda confiscata in un temporary sport center, dove poter praticare sport, incontrare i campioni del cuore e contrastare qualsiasi tipo di discriminazione, diventando un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio e promuovendo la cultura della legalità. Una sfida ambiziosa lanciata dal Centro Jambo – di proprietà della società Cis Meridionale gestita dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto l’egida del ministero dell’Interno – nell’ambito del programma dedicato all’inclusione sociale, allo sport e al benessere psicofisico. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, moderata da Selena Pellegrini (direttrice marketing Racquet Trend, produttrice, autrice e conduttrice Rai e La7), previsti gli interventi di: Luigi Moscato (amministratore unico Cis Meridionale e Centro Jambo); Michele Apicella, sindaco di Trentola Ducenta; Vito Luigi Pellegrino, sindaco di Parete; Marco Valentino, sindaco di Lusciano; Antonello De Nicola (ideatore e project manager del progetto Campo LibHERO); Francesca Merenda (responsabile Sport e Salute Campania); Sergio Roncelli (presidente Coni Campania); Tiziana Buondonno (presidente Centro sportivo educativo nazionale Area Vesuviana); Antonio Catalano (amministratore Mina Sport). Tra i numerosi partner presenti, sabato 14 giugno, i delegati di Enti, associazioni e federazioni sportive: Sport e Salute, società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia; Federazione italiana Golf; Federazione italiana judo lotta karate arti marziali; Federazione italiana Tennis e Padel; Federazione italiana tennistavolo; Federazione italiana Pesistica; Federazione italiana danza sportiva e sport musicali; Federazione italiana Sport rotellistici; Federazione italiana Sport da combattimento; Asd Alpha, gestore del villaggio che ospita anche il campo estivo Educamp Coni; Racquet Trend, il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta; e tante leggende dello sport.