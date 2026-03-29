Beni confiscati, a Villa Literno apre il Caffè Letterario Inclusivo “Smile”

Un luogo sottratto alla criminalità organizzata che si trasforma in presidio di inclusione e opportunità per il territorio. È in programma domani 30 marzo a Villa Literno (Caserta), in via De Mille , l’inaugurazione del Caffè Letterario Inclusivo “Smile” , realizzato da Agrorinasce in un immobile articolato su due livelli e confiscato a Gaetano Tavoletta, esponente del clan dei Casalesi. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania con un importo complessivo di 150.000 euro.

I lavori di riqualificazione sono stati portati a termine dal Comune di Villa Literno, mentre Agrorinasce ha seguito la procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori. A occuparsi delle attività sarannoche riuniscono oltre 20 famiglie con bambini disabili o affetti da disturbo dello spettro autistico. Il progetto si propone di favorire percorsi di integrazione sociale e autonomia, creando al contempo opportunità di sostenibilità economica attraverso iniziative culturali e laboratoriali aperte alla cittadinanza. Nel corso dell’inaugurazione, i ragazzi saranno protagonisti diche verranno offerte agli ospiti. Presenti il sindaco di Villa Liternola presidente di Agrorinasce, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Norde il prefetto di Caserta“L’inaugurazione del caffè inclusivo Smile – commenta la presidente di Agrorinasce Maria Antonietta Troncone – coniuga l’esigenza dell’affermazione di legalità in modo visibile sul territorio con opportunità d’inclusione e di sviluppo sociale. L’utilizzo del bene per attività volte alla partecipazione civica e al sostegno a persone con disabilità e alle loro famiglie realizza una rilevante funzione sociale e costituisce un importante». Per il sindaco viene restituito “alla comunità un luogo che un tempo rappresentava il potere della criminalità e che ora diventa simbolo di riscatto, inclusione e speranza. Questo bene confiscato si trasforma in un caffè letterario vivo e aperto, dove la cultura incontra l’impegno sociale. La scelta di affidarne la gestione a delle associazioni di ragazzi autistici non è solo un atto di giustizia, ma una dichiarazione di valore: crediamo in una società che non lascia indietro nessuno”.