Beni confiscati alla criminalità, a Napoli la Conferenza di servizi

Si svolgerà domani 10 dicembre alle 11.30 nella Prefettura di Napoli, la Conferenza di Servizi dedicata alla presentazione dei beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata presenti nella città metropolitana di Napoli e nelle province di Avellino e Caserta. La riunione è stata convocata dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Bruno Frattasi, d’intesa con il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano. L’obiettivo della Conferenza è quello di consentire agli enti pubblici partecipanti di prendere visione dei 746 beni situati nei propri territori per presentare le manifestazioni di interesse Si tratta di appartamenti, box e terreni per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro. Interverranno all’incontro anche i Prefetti di Avellino e Caserta, i rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, delle Province di Avellino e Caserta, dell’ Agenzia del Demanio e dei Comuni in cui si trovano i beni confiscati. Al termine della riunione, alle ore 13 circa, si terrà una conferenza stampa.