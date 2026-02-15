Beni confiscati alla criminalità organizzata: avviso della Città Metropolitana di Napoli

Laprosegue il proprio impegno nella valorizzazione dei, pubblicandoper la concessione gratuita di tre immobili destinati a finalità sociali. Gli immobili, situati nei, saranno assegnati a enti del terzo settore per la realizzazione di progetti di alto valore sociale. Si tratta di due appartamenti e un villino con dépendance e ampio giardino, che potranno essere, con possibilità di un unico rinnovo per ulteriori nove anni. A Marano di Napoli l’immobile dovrà essere destinato a un progetto per farnel’immobile di Giugliano in Campania è destinato ae sostegno alle relative famiglie, mentre quello di Casoria servirà a realizzare unun luogo in cui realizzare laboratori di giornalismo e uno sportello sociale. “Questo avviso rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di restituzione alla comunità di beni sottratti alla criminalità organizzata. L’assegnazione per finalità sociali di questi immobili è fondamentale: non si tratta solo di recuperare spazi fisici, ma di creare veri e propri presidi di legalità, soprattutto in quei comuni che in passato hanno subito scioglimenti per infiltrazioni camorristiche. Auspichiamo che le prossime assegnazioni possano coprire anche finalità istituzionali, come ad esempio la realizzazione di una foresteria per le forze dell’ordine, rafforzando ulteriormente la presenza dello Stato sul territorio” dichiara il consigliere metropolitano delegato ai Beni confiscati alla criminalitàLe domande dovranno essere inviate entro lesecondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli al seguente