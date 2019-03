Beni culturali, il 15 marzo a Roma nuovo incontro per promuovere il Sistema museale nazionale

Venerdì 15 marzo alle ore 17, presso il Planetario delle Terme di Diocleziano a Roma, si terrà il nuovo incontro organizzato dalla Direzione generale Musei del Mibac, per promuovere la conoscenza del Sistema museale nazionale. All’appuntamento, moderato per la Direzione generale Musei da Manuel Roberto Guido, parteciperanno tre direttori di diverse realtà museali per raccontare e condividere la loro esperienza, lasciando in esposizione al Planetario opere rappresentative della propria collezione. All’evento interverranno Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, Lucia Arbace, direttrice del Polo museale dell’Abruzzo e Tomaso Ricardi di Netro, responsabile delle attività espositive del Consorzio delle residenze reali sabaude di Torino. L’incontro sarà, nelle intenzioni degli organizzatori, l’occasione per promuovere il patrimonio culturale italiano, e l’avvio del Sistema museale nazionale per mettere in sinergia tutti i Musei italiani, in una rete che dia impulso alla vita degli istituti museali come previsto dall’art. 9 della Costituzione.