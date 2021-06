Beni culturali: Franceschini, ‘rigenerazione urbana futuro dell’Italia’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Credo che ogni ente pubblico e in generale la pubblica amministrazione debba dedicare una grande cura nel mantenere, valorizzare e recuperare il proprio patrimonio immobiliare. Abbiamo una quantità di patrimonio straordinario e abbiamo bisogno più che di consumare suolo pubblico di rigenerare le aree urbane, recuperare i luoghi delle città. Il restauro dello storico edificio Inps di Palazzo Missori a Milano va perfettamente in questa direzione e dimostra come la rigenerazione urbana può essere il futuro del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini nel suo intervento alla presentazione online di ‘Sinergie di solidarietà per una rinascita comune’, organizzato dall’Inps in occasione della riapertura di Palazzo Missori.