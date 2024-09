Beni culturali, il ministro Giuli: Dopo il successo di Pompei investiremo in altri siti della Campania 

“Il governo ha creduto nella prospettiva di valorizzazione del sito archeologico di Pompei e ha investito insieme all‘Unione Europea oltre 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni per la messa in sicurezza, nuovi scavi e miglioramenti dei servizi del parco. In dieci anni è stata estesa in maniera significativa l’area aperta al pubblico, compiute scoperte archeologiche significative; i visitatori sono passati da 2,4 a 4 milioni all’anno. Questi risultati incoraggianti ci spingono ad investire nella valorizzazione di altri siti archeologici in una regione, la Campania, ricca di storia e cultura: è quello che faremo nei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli aprendo i lavori della giornata di chiusura del G7 Cultura a Napoli.