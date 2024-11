Beni culturali, il Natale in castelli e parchi storici: ecco gli appuntamenti del Fai

I giorni di festa, trascorsi insieme alle persone a noi più care, sono un’ottima opportunità per visitare i Beni del Fai in tutta Italia, addobbati e decorati per le festività natalizie, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità grazie alle numerose iniziative a tema che verranno organizzate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, ville e palazzi signorili apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali e tanto altro.

Fino a lunedì 6 gennaio 2025 sono in programma oltre 40 eventi, che coinvolgeranno 22 Beni Fai, dal Trentino alla Sicilia, e potranno regalare preziosi momenti di serenità e arricchimento culturale, da condividere con parenti e amici. Dal mercatino tra le mura del Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN), dove acquistare prodotti e specialità trentine e venete, alla tradizionale Messa della Vigilia di Natale all’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE); dal laboratorio di calligrafia medievale all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, per imparare a scrivere un biglietto di auguri in minuscola carolina, a quello erboristico all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), che prevede la realizzazione di un liquore estemporaneo, fino alla creazione di un’originale ghirlanda con bacche, rami e fiori al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA).

Anche la musica sarà protagonista: al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) e alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) verranno organizzati speciali concerti con degustazione; all’Orto sul Colle dell’Infinito spazio ai brani gospel e ai canti natalizi, mentre le strine, canti rituali di questua eseguiti in griko e in dialetto nel periodo natalizio, torneranno a riempire di musica e parole l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. E ancora, si potrà fare un viaggio nelle usanze di Natale al Castello di Masino a Caravino (TO), dove si potranno conoscere le abitudini della famiglia Valperga in occasione delle festività, al Castello della Manta a Manta (CN), dove si parlerà delle tradizioni e delle pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi, e a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) e Casa Carbone a Lavagna (GE), dove verranno proposte visite incentrate sull’arte di apparecchiare la tavola e sul bon ton.

Infine, tante possibilità di divertimento per i più piccoli e le loro famiglie, come ad esempio i laboratori a cura di artigiani del Canavese proposti al Castello di Masino, dedicati alla creazione di candele e all’intaglio del legno, un appuntamento speciale a Palazzo Moroni a Bergamo in attesa di Santa Lucia, un laboratorio di cucina in cui realizzare gustosi biscotti al Bosco di San Francesco, un evento incentrato sulla calza della Befana – di ieri e di oggi – all’Abbazia di Cerrate, un allegro laboratorio di marionette a Casa Carbone e uno spettacolo/gioco teatrale messo in scena attraverso l’uso di immagini e parole all’Orto sul Colle dell’Infinito.

I visitatori potranno inoltre curiosare nei Negozi del Fai lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni del Fondazione, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Saline Conti Vecchi. Baia di Ieranto e il sale integrale delle

Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno delle attività del Fai volte alla tutela e alla valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura.

Gli Iscritti Fai avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.